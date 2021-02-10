Apple слабо? Компания не может освоить технологию, которая стала обыденной для Android-флагманов

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iPhone 2021 года не предложат дисплейный сканер отпечатков пальцев

Похоже, Apple вновь пасует и не сможет предложить то, к чему она идет вот уже несколько лет, а смартфоны на базе Android предложили еще в 2018 году. Концерн из Купертино вот уже несколько лет находится в роли догоняющего и не сможет реализовать аналогичное решение и в iPhone 12s/iPhone 13.

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Были предпосылки, что в этом году новые iPhone могут предложить два способа биометрической идентификации — распознавание по лицу и посредством сканера отпечатков пальцев, расположенном под дисплеем. Если верить журналисту издания Bloomberg Марку Гурману, о роскоши разблокировки смартфона посредством подэкранного сканера отпечатков пальцев фанатам Apple придется забыть в этом году.

По словам источника, компания действительно тестировала эту технологию, но в итоге было принято решение отказаться от ее реализации в этом году. Вместо этого теперь компания направит свои усилия на совершенствование Face ID и в планах разместить датчики, необходимые для работы системы, под дисплеем. Такое решение могут получить номерные iPhone, тогда как «бюджетные» продолжат нести тренд с «монобровью».

Существует и другой сценарий развития событий. Так, Face ID может остаться прерогативой флагманов, тогда как модели попроще и дешевле получат Touch ID под поверхностью экрана.

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Безусловно, адепты Apple заявят о том, что в любом случае компания предложит такой подэкранный сканер отпечатков пальцев, что все ахнут. Просто на данный момент она не добилась необходимого качества и крутизны. Ее решение должно быть лучшим в мире, на другое она не согласится.

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Источник: gizmochina