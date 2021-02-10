Как Apple Watch помогли совершить ограбление

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Apple Watch — это функциональное устройство, которому к тому же под силу спасти жизнь. Случаи спасения происходили не раз и средства массовой информации с упоением рассказывали истории, как смарт-часы спасли от верной гибели. Но есть и другие истории, когда Apple Watch помогали злоумышленникам в осуществлении их преступных планов.

Один из таких случаев произошел в январе прошлого года. Именно Apple Watch помогли преступникам выследить торговца наркотиками в Нью-Йорке и похитить у него $500 тысяч. Изобретательные бандиты решили, что стоит поживиться за счет средств наркоторговца, вырученных от незаконной деятельности по продаже наркотиков. Чтобы выследить его, они использовали Apple Watch в качестве GPS-жучка, которые они закрепили под бампером автомобиля, принадлежащего ему.

Через приложение «Локатор» им удалось установить, что авто наркоторговца припарковано возле одного из отелей. Прибыв на место, они разбили окно авто, но увы, в салоне авто ничего ценного найти не удалось. На свою беду в этот момент из отеля вышел торговец наркотикам, который был избит и у него похитили ключ от гостиничного номера, где и была найдена сумка с $500 000 наличных.

Гордые тем, что им удалось провернуть операции, бандиты решили сохранить на память момент триумфа — они сделали фоточки на фоне улова. Эти же фотографии и стали впоследствии доказательством причастности их к преступлению после их поимки.

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Источник: nypost