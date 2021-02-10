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Как Apple Watch помогли совершить ограбление

21.08.2021 357 0

Apple Watch — это функциональное устройство, которому к тому же под силу спасти жизнь. Случаи спасения происходили не раз и средства массовой информации с упоением рассказывали истории, как смарт-часы спасли от верной гибели. Но есть и другие истории, когда Apple Watch помогали злоумышленникам в осуществлении их преступных планов.

 

Один из таких случаев произошел в январе прошлого года. Именно Apple Watch помогли преступникам выследить торговца наркотиками в Нью-Йорке и похитить у него $500 тысяч. Изобретательные бандиты решили, что стоит поживиться за счет средств наркоторговца, вырученных от незаконной деятельности по продаже наркотиков. Чтобы выследить его, они использовали Apple Watch в качестве GPS-жучка, которые они закрепили под бампером автомобиля, принадлежащего ему.

 

Как Apple Watch помогли совершить ограбление – фото 1

 

Через приложение «Локатор» им удалось установить, что авто наркоторговца припарковано возле одного из отелей. Прибыв на место, они разбили окно авто, но увы, в салоне авто ничего ценного найти не удалось. На свою беду в этот момент из отеля вышел торговец наркотикам, который был избит и у него похитили ключ от гостиничного номера, где и была найдена сумка с $500 000 наличных.

 

Гордые тем, что им удалось провернуть операции, бандиты решили сохранить на память момент триумфа — они сделали фоточки на фоне улова. Эти же фотографии и стали впоследствии доказательством причастности их к преступлению после их поимки.

 

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Источник: nypost

Apple Watch
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.08.2021

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Как Apple Watch помогли совершить ограбление