«Обманутый» Apple шпион обиделся

843

Двойной агент не получил вознаграждения от Apple и решил поведать о ее жадности

Оказывается, существует сообщество инсайдеров и тех, кто взламывает iPhone. И среди них нашелся тот, кто не прочь был подзаработать на том, что сливал Apple информацию об источниках утечек и том, каких успехов энтузиасты добились в деле взлома iPhone. Пойти на это его заставило чувство вины за то, что стал участником сообщества. Естественно, что он надеялся поживиться на этом. Ожидал, что за «предательство» Apple заплатит ему звонкой монетой.

Но его надежде не суждено было сбыться. Концерн из Купертино не стал вознаграждать «крота». По его словам, он неоднократно интересовался у компании, может ли он рассчитывать на то, что ему заплатят за информацию. Но Apple всячески уклонялась от «обязательств» и теперь «шпион» чувствуется себя обманутым, поэтому и решил придать огласке эту историю.

Делился информацией с Apple некий Андрей Шумейко, известный под ником YRHO4E. Он промышлял тем, что сливал в сеть внутреннюю информацию Концерна из Купертино, а также продавал украденные устройства в Twitter и Discord. А теперь выяснилось, что еще одним его занятием был слив информации Apple Global Security, позволяющей ей находить тех, кто стоит за сливом утечек.

Так, среди его «заслуг» — предоставление сведений о человеке, который стоял за сливом в сеть информации о еще не вышедшей iOS 14 в мае прошлого года. Инсайдер тогда приобрел украденный iPhone 11, на котором стояла ранняя сборка iOS 14, предназначенная для тестирования сотрудниками Apple.

Читать также: Apple может перейти на использование USB Type-C, но по принуждению ﻿

Андрей Шумейко также летом прошлого года сдал сотрудника Apple в Германии. Он занимался развитием Apple Maps и предложил Шумейко приобрести у него доступ к внутренней учетной записи компании, которая позволит получить доступ к корпоративной электронной почте концерна из Купертино и прочим конфиденциальным сведениям. За содеянное он был уволен.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: macrumors