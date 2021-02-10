Apple снова вляпалась, Xiaomi 12 Pro готов рвать и Realme опять наследует Xiaomi

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Впереди отчетливо замаячили новогодние праздники и все больше ощущается предпраздничное настроение. Но производители электроники продолжают усердно работать над своими разработками и продуктами. Собрали в одном выпуске наиболее интересные события и новости последних дней.

TCL продолжает экспериментировать с форм-фактором раскладных устройств и на одной из выставок представила смартфон, где дисплей можно не только сгибать, но и растягивать. Qualcomm же хочет сделать так, чтобы компьютеры в будущем стали более компактными и умещались в кармане.

Абсурдная и странная ситуация — Samsung хочет повторить монобровь от Apple. Ее обладателем должен стать один из новичков серии Galaxy Tab S8, рендерами которой поделился с широкой аудиторией известный информатор Эван Бласс. А еще удалось выяснить, что Sony смогла установить дюймовый датчик в Xperia PRO-1, но его площадь используется всего на 60%.

Снова заговорили о предстоящем выходе смарт-часов Google Pixel Watch, которые должны появиться в следующем году. Считается, что на рынке сложилась благоприятная ситуация с их появлением и новинка должна зайти на ура.

На неделе стало известно, что, если сдать смартфон в сервисную службу Google, то есть вероятность, что личные данные могут быть похищены либо посторонние лица увидят то, что для их глаз не предназначалось.

Oppo готовится провести конференцию 14 декабря, где покажет складной смартфон, а уже 9 декабря могут анонсировать realme GT 2 Pro. У «дочки» Oppo также готов к выходу аппарат серии GT на базе Snapdragon 888 и бюджетка Realme 9i.

В скандальную историю попал продукт «какой-то фруктовой» компании. Речь о трекере AirTag, который используют для слежки за авто с целью их дальнейшего угона. В следующем году свет увидят сразу пять моделей MacBook, один из которых будет «бюджетным».

Ни разу такого не было, и вот опять: смартфон от Xiaomi совершил акт самосожжения. Компания пообещала сгоревший Redmi 9 Prime заменить, но и пользователь должен убрать с сети фоточки погорельца. Компания завершает приготовления к выходу Xiaomi 12, а также в сеть утекли спецификации Xiaomi 12 Lite и Xiaomi 12 Lite Zoom. А под конец наша популярнаz рубрика «какая-то дичь». Обещаем, будет забавно и интересно. Обо всем этом и других новостях подробнее — на видео. Приятного просмотра!