Apple стал лидером по продажам смартфонов в Северной Америке. Продажи Samsung резко упали

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В первом квартале 2023 года Apple заняла первое место продаж, охватив 59% рынка смартфонов, что на 8% больше, чем в 2022 году.

Рынок смартфонов Северной Америки пережил падение поставок в четвертом квартале, что составило 11,2% в годовом исчислении до 34,6 млн. единиц в первом квартале 2023 года. Сложная экономическая ситуация привела к понижению потребительского спроса, в особенности в бюджетном массовом секторе.

По словам аналитика Canalys Линдси Аптона: «Apple еще больше укрепила свои позиции благодаря премиальной серии Pro и нормализации поставок и относительно постоянному уровню расходов потребителей с высоким доходом в регионе. Семь моделей iPhone вошли в топ-10 лидеров рынка, где на iPhone Pro и Pro Max приходится 45% поставок. Благодаря Apple и Samsung рыночный сегмент стоимостью 800 долларов США и выше вырос на 32,9% в годовом исчислении».

Поставки Samsung упали на 25% по сравнению с первым кварталом 2022 года. А вот Google после запуска серии Pixel 7 приблизился к тройке лидеров и увеличил продажи на 20%. Запуск Pixel Fold также подтверждает премиальные амбиции компании, стремящейся бросить вызов iOS и ее стремление усилить возможности Android в различных форм-факторах.

Также в первую пятерку вошли Motorola (7%), Google Pixel (4%) и TCL (3%). OnePlus (1%) и Nokia (1%) заняли шестое и седьмое места соответственно, имея амбициозные планы приблизиться к пятерке лидеров этого года.

Аналитическое агентство Canalys прогнозирует, что североамериканский рынок в этом году сократится на 5,4%. В свою очередь, высокобюджетный сегмент (600$+), вероятно, впервые с 2022 года также сократится на 3,5% в годовом исчислении.

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Источник: canalys