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Apple и Goldman Sachs в сложных отношениях, однако Apple Card вне угрозы – заявление

29.11.2023 76 0

Пока что партнерство остается, Apple Card﻿ ничего не угрожает

Apple и Goldman Sachs могут прекратить партнерство в проекте Apple Card и связанных сервисах. Согласно The Wall Street Journal , Apple направила Goldman предложение выйти из контракта в течение следующих 12-15 месяцев.

 

Apple Card


Однако в заявлении для CNBC Apple утверждает, что «продолжит инновации» для клиентов Apple Card с участием Goldman Sachs:


«Apple и Goldman Sachs сосредоточены на том, чтобы обеспечить невероятный опыт для наших клиентов, чтобы помочь им вести здоровую финансовую жизнь. Отмеченная наградами Apple Card получила отличную приемку потребителей, и мы будем продолжать внедрять инновации и предоставлять им лучшие инструменты и услуги».


Эта новость появилась после сообщения сообщениями о том, что Goldman Sachs искал выход из соглашения с Apple. Компания резко снизила свои амбиции в области потребительского финансирования. Согласно нормативным документам, Goldman Sachs потерял значительную сумму денег из-за партнерства с Apple Card.


Однако второе заявление фактически опровергает разрыв отношений в ближайшее время. Вне сомнений остается то, что отношения между компаниями непростые, а подобные слухи точно не идут на пользу сотрудничества.

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 29.11.2023
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Apple и Goldman Sachs в сложных отношениях, однако Apple Card вне угрозы – заявление