Apple и NVIDIA получили возможность исследовать 2-нм прототипы чипов, изготовленных TSMC

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Кто будет первым?

Как мы все знаем, TSMC является крупнейшей литейной компанией в мире, а Apple – ее крупнейшим клиентом. И что это значит... Как мы и подозревали, что TSMC работает над производством 2 нм чипов.

Напомним, что с уменьшением количества технологических узлов используемые в микросхеме транзисторы становятся меньше по размеру, а это означает, что большее их количество может поместиться в небольшом пространстве внутри SoC. Чем больше количество транзисторов в микросхеме, тем она мощнее и/или энергоэффективнее.

По данным The Financial Times, Apple уже имела возможность проверить 2-нм прототипы, построенные на узле N2 TSMC. В сообщении отмечается, что другой крупный клиент TSMC, NVIDIA, также мог ознакомиться с 2-нм прототипом чипа.

TSMC ранее заявляла, что начнет серийное производство по 2 нм техпроцессу в 2025 году. При отсутствии задержек iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max могут стать первыми телефонами Apple, которые будут работать на базе 2-нм процессора приложений (AP), возможно, A19 Pro.

На 2-нм техпроцессе TSMC представит новые транзисторы с затвором Gate-all-around (GAA), которые закрывают канал со всех четырех сторон, уменьшая утечки тока и повышая энергоэффективность. Samsung Foundry уже использует GAA в своем 3-нм производстве.

В это же время Samsung заявляет, что также готова к 2 нм производства. "Мы хорошо оснащены, чтобы подготовиться к массовому производству SF2 к 2025 году", – заявили в Samsung. "Поскольку мы были первыми, кто совершил скачок и перешел на архитектуру GAA, мы надеемся, что переход от SF3 к SF2 будет относительно плавным". В то время как Apple и NVIDIA смогли заглянуть в свое будущее, TSMC составляет окончательный список своих 3-нм и 2-нм клиентов по версии DigiTimes.

Intel также хочет перехватить часть контрактного бизнеса у TSMC и Samsung Foundry. Узел Intel следующего поколения 18A (1,8 нм) может отобрать у них лидерство в технологическом процессе, и компания предлагает фирмам занимающимся разработкой микросхем бесплатное тестовое производство.

Борьба за производство чипов продолжается и время покажет, кто в этой битве выйдет победителем, а кто будет отставать. Пока люди вкладывают самые большие надежды на TSMC, ведь огромный триумф налагает большие надежды.

Источник: Financial Times