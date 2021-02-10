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  • Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует снижение спроса на 3нм чипы от Apple и Qualcomm в 2024 году

Apple и Qualcomm занижают ожидания от чипов на 2024 – 3 нм оказались никому не нужны?

28.09.2023 103 0

причины разные, следствие то же

Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует снижение спроса на 3нм чипы от Apple и Qualcomm в 2024 году.

 

Причиной для Apple может стать уменьшение продаж ноутбуков и планшетов из-за конца спроса на дистанционную работу.

 

Apple и Qualcomm занижают ожидания от чипов на 2024 – 3 нм оказались никому не нужны? – фото 1

 

Что касается Qualcomm – здесь отказ Huawei от их чипов и конкуренция со стороны Samsung угрожают спросу.

 

Ранее прогнозировалось, что в текущем году во втором квартале падение спроса замедлится. Однако теперь есть риск, что спад будет продолжаться до середины 2024 года.

 

Apple и Qualcomm занижают ожидания от чипов на 2024 – 3 нм оказались никому не нужны? – фото 2

 

Это может привести к понижению поставок оборудования для производства чипов компанией ASML на 20-30% в 2024 году.

 

Ситуация требует тщательного мониторинга игроков рынка.

Источник – medium

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 28.09.2023
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Apple и Qualcomm занижают ожидания от чипов на 2024 – 3 нм оказались никому не нужны?