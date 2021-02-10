Apple и Qualcomm занижают ожидания от чипов на 2024 – 3 нм оказались никому не нужны?
28.09.2023 103 0
причины разные, следствие то же
Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует снижение спроса на 3нм чипы от Apple и Qualcomm в 2024 году.
Причиной для Apple может стать уменьшение продаж ноутбуков и планшетов из-за конца спроса на дистанционную работу.
Что касается Qualcomm – здесь отказ Huawei от их чипов и конкуренция со стороны Samsung угрожают спросу.
Ранее прогнозировалось, что в текущем году во втором квартале падение спроса замедлится. Однако теперь есть риск, что спад будет продолжаться до середины 2024 года.
Это может привести к понижению поставок оборудования для производства чипов компанией ASML на 20-30% в 2024 году.
Ситуация требует тщательного мониторинга игроков рынка.
Источник – medium
Дата публикации: 28.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
Последние ролики на YouTube