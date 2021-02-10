Apple тестирует iPhone 16 Pro с вырезом, сделанным перфоратором, вместо Dynamic Island – инсайдеры

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Будет как у всех?

Хотя еще недавно Apple представила серию iPhone 15, но слухи об iPhone 16 уже начинают распространяться, и возникает дискуссия, как будет выглядеть будущие флагманы компании.

Одним из самых интригующих слухов является возможность того, что в моделях iPhone 16 Pro вместо динамичного островка появится вырез, сделанный с помощью перфоратора, об этом сообщил Маджин Бу на X. Такие изменения хотя и сделали бы смартфоны похожими на другие, но дали больше полезного пространства на экране. Напомним, динамичный остров впервые был представлен в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max и перекочевал на новые модели серии iPhone 15 в этом году.

Однако другие аналитики, такие как Росс Янг из Display Supply Chain Consultants (DSCC), считают, что Dynamic Island останется здесь по крайней мере еще на год. Янг прогнозирует, что все четыре модели iPhone 16 будут оснащены динамичным островом, а самые большие изменения в дисплеях произойдут в виде более крупных экранов для моделей Pro.

В 2025 году Янг ожидает увидеть еще более значительные изменения, когда размеры экранов моделей, не принадлежащих Pro, сравнятся с размерами экранов моделей Pro. Это означает, что iPhone 17 и iPhone 17 Pro будут иметь 6,3-дюймовый дисплей, а iPhone 17 Plus и iPhone 17 Pro Max – 6,9-дюймовый экран.

Янг также прогнозирует, что в 2025 году Dynamic Island все еще можно будет найти на моделях, не принадлежащих к Pro, и впервые дисплей ProMotion 120 Гц будет использоваться на менее дорогих телефонах.

Что касается серии iPhone 17 Pro, Янг считает, что Apple перейдет к модулю Face ID под дисплеем с вырезом на экране, сделанным с помощью перфоратора.

Источник: phonearena