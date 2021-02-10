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Apple выпустила новые Apple Watch Series 9 в цвете (Product) Red

02.12.2023 78 0

Цвет, все так любят

Компания Apple представила новый цвет (Product) Red для своих новых смарт-часов Apple Watch Series 9. Новый цвет присоединился к линейке продуктов Apple, поддерживающих глобальную борьбу с ВИЧ/СПИДом (RED).

apple

Новые смарт-часы имеют красный алюминиевый корпус и соответствующий красный спортивный ремешок. Apple также представила новые красные циферблаты для часов, в частности, Solar Analog, созданные специально ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Эти эксклюзивные циферблаты дополняют яркую цветовую гамму (Product) Red Series 9. Остальные спецификации смарт-часов похожи на стандартную модель.

apple

Часть средств от продажи смарт-часов будет передана в Глобальный фонд, финансирующий программы по противодействию ВИЧ/СПИДу в странах Африки к югу от Сахары.

Компания сотрудничает с (RED) с 2006 года. Новый Apple Watch Series 9 (Product) Red подключается к существующим вариантам (Product) Red для iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 и iPhone SE. Пока неизвестно, выпустит ли компания iPhone 15 и iPhone 15 Plus в таком цвете, будем на это надеяться.

Источник: Apple

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 02.12.2023
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Apple выпустила новые Apple Watch Series 9 в цвете (Product) Red