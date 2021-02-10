Apple выпустила обновление для iPhone 5S – в этом году модели исполнится 10 лет

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iPhone 5S не забыли

Хотя для iPhone 5S уже давно не выходят новые версии операционной системы iOS – он остановился на iOS 12 – компания все еще время от времени выпускает для него обновление безопасности. Учитывая, что модели скоро исполнится десять лет, обновление является приятным сюрпризом для тех, кто до сих пор пользуется старыми гаджетами.

Последнее обновление операционной системы для iPhone 5S вышло в далеком 2018 году. Однако в компании продолжают следить за состоянием здоровья пожилого пациента. Устройство, выпущенное в 2013 году, неожиданно получило обновление безопасности на этой неделе – версию iOS 12.5.7.

Обновление iOS 12.5.7 чисто внутреннее и после установки никаких изменений кроме цифры в настройках вы найти не сможете, но оно важно для тех, кто владеет старыми смартфонами. Дело в том, что Apple закрыла давнюю уязвимость в системе безопасности, благодаря которой была возможна обработка вредоносного веб-контента и исполнение свободного кода. В документации Apple подчеркивается, что уязвимость активно эксплуатируется в устройствах с версиями старше iOS 15.1.

Хотя iPhone 5S является старейшим смартфоном Apple из обновившихся, установить его могут также владельцы iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Как сообщает The Verge, компания Apple нередко выпускает обновления для устаревших устройств. Тем не менее, появление заплаты для смартфона, которому уже больше 9 лет, является своеобразным рекордом. Пользователи Android смартфонов смотрят на эти рекорды с грустными глазами. Даже современные лидеры в сроках поддержки Samsung, Google и OnePlus предлагают вдвое меньшие сроки

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Источник: theverge