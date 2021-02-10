Apple выпустила обновление iOS 17.3 – большое обновление безопасности устройства, совместные плейлисты

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Больше функций

Компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы – iOS 17.3, которая уже доступна для загрузки на iPhone.

Обновление содержит несколько новых возможностей, главная из которых – защита похищенных устройств, которая усилит безопасность в случае кражи iPhone. В случае, если в неизвестном месте вы хотите изменить пароль Apple ID, нужно будет подождать час, а затем подтвердить биометрически изменение данных.

Если же смена происходит в привычных местах пребывания iPhone (например, у вас дома) – никакого дополнительного времени ожидания не будет. Однако аутентификация по Touch или Face ID все же понадобится. Так же к паролям больше без биометрии доступ не получить.

А также теперь в Apple Music можно создавать совместные плейлисты с друзьями и ставить реакции-эмодзи к песням. Ну и, конечно, новые фоновые рисунки Unity, посвященные Луне афроамериканской истории.

Кроме того, в iOS 17.3 улучшили работу функции обнаружения аварий на iPhone 14 и 15, однако эта фишка у нас еще не работает. Пользователи могут загрузить стабильную версию на все iPhone, начиная с XR.

Источник - apple