Apple Vision: в коде iOS 17 исчезла приставка «Pro» – поняла, что он не Pro или основа для новой модели?
Неужели не столь Pro?
В скором времени в продажу поступят очки дополненной реальности Apple Vision Pro за $3499. Но уже сейчас идут слухи о более дешевой модели Apple Vision.
Вряд ли можно поверить, что Apple перестала верить в профессиональность своей модели. Ну, потому что они бы MacBook Pro 8/512 убрали бы с продаж в таком случае.
В коде новой iOS 17, а также на сайте Apple, нашли упоминания именно об Apple Vision, без слова Pro, что может означать подготовку к анонсу бюджетной версии.
По информации Bloomberg, цена Apple Vision будет составлять $1500-2500. Возможно, в ней используют более дешевые комплектующие и более слабые процессоры. К примеру, чипсеты А-серии вместо мощного M2.
Также есть вероятность, что у более дешевой модели не будет дополнительных фич вроде EyeSight. Эта технология позволяет видеть глаза пользователя, чтобы понять его эмоции.
Итак, если $3499 – слишком много для вас, можно подождать 1-2 года. В это время ожидается выход более доступного Apple Vision примерно за $2000. А как вы считаете – нужен ли Apple бюджетный вариант очков? Напишите в комментариях!
Источник - phonearena