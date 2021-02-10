Apple Vision: в коде iOS 17 исчезла приставка «Pro» – поняла, что он не Pro или основа для новой модели?

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Неужели не столь Pro?

В скором времени в продажу поступят очки дополненной реальности Apple Vision Pro за $3499. Но уже сейчас идут слухи о более дешевой модели Apple Vision.

Вряд ли можно поверить, что Apple перестала верить в профессиональность своей модели. Ну, потому что они бы MacBook Pro 8/512 убрали бы с продаж в таком случае.

В коде новой iOS 17, а также на сайте Apple, нашли упоминания именно об Apple Vision, без слова Pro, что может означать подготовку к анонсу бюджетной версии.

По информации Bloomberg, цена Apple Vision будет составлять $1500-2500. Возможно, в ней используют более дешевые комплектующие и более слабые процессоры. К примеру, чипсеты А-серии вместо мощного M2.

Также есть вероятность, что у более дешевой модели не будет дополнительных фич вроде EyeSight. Эта технология позволяет видеть глаза пользователя, чтобы понять его эмоции.

Итак, если $3499 – слишком много для вас, можно подождать 1-2 года. В это время ожидается выход более доступного Apple Vision примерно за $2000. А как вы считаете – нужен ли Apple бюджетный вариант очков? Напишите в комментариях!

Источник - phonearena