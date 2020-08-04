Apple выигрывает борьбу за рынок планшетов

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Все мы привыкли к тому, что рынок планшетов сдувается, но второй квартал нынешнего года стал исключением. Аналитики компании Canalys зафиксировали значительный рост спроса на планшетные пк на мировом рынке. Во второй четверти нынешнего года было поставлено 37,5 млн устройств, что на 26,1% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Столь приличный скачок объясняется пандемией COVID-19: карантинные меры и вынужденная самоизоляция привела к росту спроса на планшеты, позволяющие комфортно просматривать различный контент. Лидером же этого сегмента остается Apple, которой удается контролировать больше трети рынка планшетов с долей 38%.

Показатели Samsung, расположившейся на второй строчке, заметно скромнее — 18,7% и это вдвое меньше отгруженных планшетов, чем в активе Apple. Но это не мешает обеим компаниям доминировать на рынке планшетов, занимая 56,7%.

Вполне ожидаемо увидеть на третьем месте Huawei, которой удалось поставить на рынок 4,7 млн устройств и занять 12,7% доли рынка. За пределами тройки лидеров расположились компании Lenovo и Amazon с результатом 7,5% и 8,4% соответственно.

Источник: canalys