Apple Watch 8 могут научить мерять уровень сахара в крови

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В Apple Watch 8 могут предложить неинвазивный способ измерения уровня глюкозы в крови

Apple постепенно дорабатывает фирменные смарт-часы, добавляя новые функции для отслеживания состояния здоровья. Первое поколение позволило отслеживать частоту сердечных сокращений, а последующие версии научили измерять уровень кислорода в крови и снимать ЭКГ. Логично, что это не предел и Apple Watch будет совершенствовать и далее.

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Ожидалось, что Apple Watch 7 научат определять уровень кислорода в крови. Но предсказания не сбылись. Реализацию идеи отложили до лучших времен. По слухам, глюкометр все же появится в Apple Watch Series 8, чтобы пользователь мог самостоятельно измерить уровень кислорода в крови. Это должно помочь в проведении тестирования, диагностики и лечения диабета.

Открытым остается вопрос с реализацией этого датчика и тем, насколько точным будут его показания. Обойтись одним инфракрасным датчиком вряд ли удастся и для точности измерений необходимо будет делать забор крови. Как это в итоге будет реализовано Apple Watch Series 8, остается только гадать. Как, впрочем, на уровне гадания и звучит предсказание, что Apple зарезервировала встроенный глюкометр за следующим поколением умных часов.

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Источник: macrumors