Устройства Apple преобразились к лучшему с уходом Джони Айва

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Мало кто будет спорить с тем, что Джони Айв талантливый дизайнер и человек, который сыграл ключевую роль в том, какими пришли в этот мир продукты Apple. Он был тем, кто считал, что потребитель не знает, чего хочет и не стоит особо слушать целевую аудиторию. Прошло два года, когда Джони Айв покинул Apple и эксперты считают, что за это время компания начала прислушиваться к пользователям, и произошедшие изменения пошли ей на пользу.

После того, как Джони Айв ушел, дизайнеры изменили свой подход к созданию новых гаджетов. iPhone 12 получил более строгий и надежный корпус, а от использования закругленного стекла отказались. Кроме того, айфоны начали получать более емкие батарейки, которые привели к тому, что они стали чуть тяжелее, но и срок жизни их увеличился.

Но куда более важно то, как преобразились MacBook Pro. Ноутбуки обзавелись разъемами, которые в значительной мере улучшают опыт работы с ними. Вернули магнитную зарядку и функциональный ряд клавиш, а также слот для карт памяти. Не менее значимым стало то, что компания отказалась от клавиатуры с механизмом «бабочка».

Скорее всего, работа над ошибками далась Apple непросто. Перед компанией стояла дилемма, услышать пользователей и нанести вред своей репутации или продолжать настаивать на том, что все принятые ранее решения были единственно правильными. Но в итоге здравый смысл возобладал, Apple поняла, что удовольствие и комфорт от работы с ее устройствами важнее, чем какие-то возможные репутационные потери.

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Целый ряд экспертов считают, что компания выбрала правильный путь и выбранная стратегия пойдет только на пользу ей. Она сделала то, что от нее ждали, функциональность и комфорт работы вышли на первый план.

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Источник: bloomberg