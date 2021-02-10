Илон Маск попытался затроллить Apple за салфетку для протирки

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Маск высмеивает Apple, забывая, что и его компания не прочь заработать не только на автомобилях

В сети развели холивар вокруг премиальной тряпочки с нанотекстурой от Apple. Это та самая салфетка для Pro Display XDR, которая шла в комплекте и на днях поступила в свободную продажу. Стоит новое приспособление всего ничего: $19 в США и $28 в России. А как вы хотели? Хочешь обладать премиальной техникой, соответствуй даже по части тряпочек к ним.

В сети пронеслась волна троллинга на тему салфетки, к которой присоединился и глава Tesla Илон Маск. Так, на днях Apple открыла фирменный магазин в Стамбуле и по этому поводу глава компании Тим Кук на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором пригласил пользователей в «потрясающе новое пространство». Эпатажный Илон Маск под этим постом оставил комментарий, в котором пригласил посмотреть «яблочную» тряпочку.

Этот комментарий вызвал бурную реакцию со стороны пользователей, которые обратили внимание, что Илон Макс стебется над компанией, чью продукцию он сам и использует. Твит главы Tesla опубликован с iPhone. Припомнили ему и то, что компания, которая занимается выпуском электромобилей не гнушается производством брендированной одежды и не стесняется брать за нее немалые деньги.

Припомнили Илону Маску и то, что в портфолио продуктов Tesla имеется стеклянная бутылка для вина. За графин для алкогольного напитка компания просит всего $150. Для фанатов компании предлагается покрывало для животных в салон за $135, зонтик за $60 и USB‑накопитель на 128 Гб за $45.

Apple продает салфетки, а Tesla бутылки для вина. Это бизнес и желание заработать. Обе компании стремятся зарабатывать на своем имени. И в этом они принципиально не отличаются друг от друга.

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Источник: twitter