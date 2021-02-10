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Apple Watch Series 9 и Ultra 2 - глубокое усовершенствование и новые технологии производства

09.09.2023 94 0

к анонсу считанные дни

 

По информации издания Bloomberg, следующие модели смарт-часов Apple Watch Series 9 и второе поколение Apple Watch Ultra будут иметь несколько усовершенствований, о которых в сети до сих пор не говорили.

 

Ожидается обновление оптического датчика пульса, это станет уже четвертой версией такого датчика от Apple. Также будет установлен новый чип U2 (ultra wideband) с улучшенными возможностями отслеживания устройств, однако пока неизвестно, когда этот датчик заработает в нашей стране, другие датчики также станут более точными.

 

Apple Watch

 

Apple Watch Ultra 2 впервые будет доступен в черном цвете. Также в обеих моделях будут использоваться переработанные материалы. А также корпус Apple Watch Series 9 будет частично печататься на 3D-принтере.

 

Заявляется, что Apple будет акцентировать внимание на значительном ускорении работы новых часов благодаря обновленному процессору, который в разумных часах от Apple не обновлялся уже три года.

 

Apple Watch Series 9 и Ultra 2 - глубокое усовершенствование и новые технологии производства – фото 2

 

В остальном Apple Watch Series 9 и Ultra 2 мало будут отличаться от предшественников. Они сохранят знакомый дизайн. Более радикальные изменения ожидаются в 2024 году, на десятилетие выпуска умных часов Apple в Apple Watch X.

 

Итак, напишите в комментарии, есть ли в ваших смарт часах датчики, которые работают не так точно как хотелось бы, и какие именно смарт-часы (фитнес браслет) вы используете?

 

Источники: 9to5mac , bloomberg

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 09.09.2023
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Apple Watch Series 9 и Ultra 2 - глубокое усовершенствование и новые технологии производства