Apple идет на уступки ЕС по делу об Apple Pay – законы ЕС могут сделать с Apple открытыми

34

ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ ШТРАФУ

Компания Apple предложила открыть доступ к системе бесконтактных платежей NFC, используемой Apple Pay, для конкурентов. Цель – избежать возможных регуляторных мер со стороны ЕС.

По данным Reuters, Apple пообещала предоставить доступ к NFC на iPhone сторонним платежным сервисам. Однако пока неясно, что именно предлагает компания. Ранее банки жаловались, что эксклюзивный доступ Apple к чипу NFC ставит Apple Pay в привилегированное положение по сравнению с другими системами оплаты.

В мае 2022 года ЕС официально обвинил Apple в ограничении доступа конкурентов к технологии оплаты через NFC на iPhone – в то время как на Android ты имеешь возможность изменять платежную систему по умолчанию.

Кто знает, может, на них давила компания Google? Или PayPal? Вероятно, какие-то крупные компании подливали масло в разжигание этой борьбы. Еврокомиссия будет искать обратную связь от конкурентов и клиентов перед принятием решения относительно предложения Apple, однако одно уж точно очевидно - законы ЕС либерализуют компанию, так что, возможно, iOS скоро станет еще более похожим на Android.

Источник - reuters