Apple потерпела неудачу с модемом 5G и сворачивает разработку – слухи

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Не получилось

Согласно источникам из цепи поставок, связанным с отделом модемов 5G Apple, попытки компании разработать собственный модем провалились. Разработка сворачивается, несмотря на многолетние инвестиции в проект.



Попыткам Apple разработать свой модем препятствовали серьезные проблемы, связанные с нереальными целями, неадекватным пониманием связанных с этим вызовов и непригодных прототипов.



План Apple разработать собственный модем привел к найму тысяч инженеров: в 2019 году компания приобрела большую часть бизнеса Intel по модемам для смартфонов. Когда она пополнила ряд проектов инженерами Intel и Qualcomm, руководители Apple установили цель – подготовить чип модема к осени 2023 года.



Недавно Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple продолжает сталкиваться с проблемами в разработке модема 5G. Сообщалось, что запуск был отложен до конца 2025 года или начала 2026 года. Ранее Apple планировала представить технологию в недорогом iPhone SE.



Разрабатываемая версия модема не поддерживала технологию mmWave, также Apple также столкнулась с проблемами с кодом Intel, с которым она работала. Добавление новых функций влекло за собой неисправность имеющихся, также Apple должна была быть осторожной, чтобы не нарушать патенты Qualcomm.



Несмотря на задержки, считалось, что компания продолжает разработку, поскольку были слухи, что она стремится расторгнуть соглашение с Qualcomm. В 2017 году Apple подала в суд на Qualcomm из-за якобы антиконкурентной практики, компании урегулировали иск в 2019 году.



Ожидалось, что первый модем Apple станет независимым чипом. Компания надеялась со временем разработать систему, которая избавила бы ее от зависимости от поставщиков, таких как Broadcom, и предоставила бы больше контроля над разработкой компонентов.﻿

Источник: MacRumors