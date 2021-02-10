Apple снова играет со звонилкой и выпускает iOS 17 Beta 7 для разработчиков

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Снова перелопали звонилку

Apple выпустила седьмую бета-версию iOS 17 и шестую бета-версию macOS 14 Sonoma для разработчиков. Для macOS эта версия стала доступна через несколько недель от предыдущей версии. В то же время, iOS получает более частые обновления





Новая iOS 17 была анонсирована на ежегодной конференции WWDC 5 июня. На мероприятии были показаны новые функции для iPhone, включая режим StandBy, живые голосовые сообщения Live Voicemail, обновление AirDrop и многое другое.









Что же нового принесла iOS 17 beta 7?





— Звонила снова знала некоторые изменения: теперь, когда клавиатура с цифрами развернута, кнопка завершения вызова снова посередине, а не справа, как у iOS 16 beta 6.





— Тактильный отклик в бесшумном режиме: в бета-версии ‌iOS‌‌ ‌17 beta 6 была ошибка, которая удаляла тактильный отклик при переходе в бесшумный режим. Теперь он не только вернулся, но и изменился; вибрации длятся немного дольше, поэтому их легче заметить.

– Обновление функции отслеживания настроения: Apple все еще совершенствует использованные анимации, представляющие каждую функцию состояния ума настроения, приложение Health; кольца скорости вокруг каждой формы изменены.











Также доступны сегодня iPadOS 17 beta 7, tvOS 17 beta 7, watchOS 10 beta 7 и macOS 13.6 Ventura beta 1.





Ожидается, что iOS 17 будет готова к официальному релизу в следующем месяце. Apple должна объявить точную дату выхода на презентации iPhone 15 в сентябре. Однако, устанавливать beta версии, если вы не хотите получить «отвал» какой-либо функции, мы не рекомендуем, если вам нужно, чтобы все работало стабильно и всегда – используйте стабильную версию.





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Источник: macrumors