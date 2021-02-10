Apple снова всех перехитрила - $1 млн за альтернативный маркет и платную установку программ

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Финт года?

Компания Apple объявила о поддержке альтернативных маркеров приложений в ЕС в рамках обновления iOS 17.4. Однако чтобы создать собственный маркет, нужно иметь финансовые гарантии.

По словам Apple, разработчики маркеров должны предоставить банковскую гарантию на 1 млн евро, чтобы доказать способность поддерживать разработчиков и пользователей.

Также Apple будет взимать с каждого маркета по 0,5 евро за каждую инсталляцию после первого миллиона, как в AppStore, так и за его пределами.

Однако, и здесь Apple сделала исключение – если разработчик решит не выдавать приложение за пределами AppStore, загрузки останутся бесплатными. Правда, пока эти правила касаются только стран ЕС, а не Украины.

То есть, Apple снова всех переиграла. Возможно, ЕС ужесточит правила, чтобы убрать такую комиссию, а пока остается только ждать, когда Украина войдет в ЕС и новые правила Apple распространятся и на нас.

Источник - 9to5mac