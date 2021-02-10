Apple зовет на презентацию iPhone SE 2022

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Помимо «бюджетного» iPhone будут и другие новинки

8 марта Apple проведет свою весеннюю презентацию. Об этом компания сообщила вчера через свои социальные сети, а также разослала объявление блогерам и журналистам профильных изданий. Слоган мероприятия гласит «пиковая производительность».

Ожидается, что в этот день Apple представит смартфон iPhone SE третьего поколения и планшет iPad Air, которые предложат поддержку 5G сетей. Внешних преображений от устройств ждать не стоит. О iPhone SE 2022 известно, что он будет обладать 4,7-дюймовым дисплеем, камерой на 12-мегапикселей, аккумуляторной батареей емкостью 1812 мАч, процессором Apple A15 Bionic и мощность быстрой зарядки составит 15 Вт. Есть основания полагать, что объем оперативной памяти увеличат до 4 Гб, а постоянной в базовой версии будет 128 Гб.

Еще одним дебютантом будет iPad Air 5. Ему должен достаться топовый чипсет Apple A15 Bionic и адаптивная панель с частотой обновления 120 Гц. Также компания может представить iOS 15.4, которая позволит разблокировать смартфон даже в маске. А еще ждут обновление MacBook Air, который предложит «монобровь» в дисплее, новые расцветки и новейший чип M2, который должен превзойти предшественника М1 в части мощности.

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Источник: macrumors