Ассистент Google перестанет хранить ваши разговоры без вашего разрешения

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Googleникогда не отличалась скромностью в вопросе конфиденциальности. Компанию уже несколько раз ловили за откровенной слежкой за пользователем, начиная с банального примера приложения Карт и заканчивая вечно подслушивающего Ассистента. Конечно, Ассистент – штука полезная, но для узкого числа людей. Для большинства это просто игрушка, которая мало того, что потребляет заметное количество батареи, так еще и хранит все ваши тайны. Причем в прямом смысле.





Услышав все жалобы, со вчерашнего дня Google отказалась от хранения аудиозаписей абсолютно всех пользователей. Этот шаг является результатом переосмысления Корпорации добра пути, как именно нужно развивать возможности голосового помощника. Если вы вдруг не против того, чтобы поисковый гигант хранил ваши аудиозаписи, начиная с сегодняшнего вам нужно зайти в приложение вручную включить опцию отправки записанного материала.

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По словам пользователей, Google начал рассылку писем всем, кто взаимодействовал с Ассистентом Google. Издание The Verge предоставило копию электронного письма, в котором поясняется, что Google использует сохраненные записи для улучшения технологий распознавания звука.





Если вы решите участвовать в программе Google, все записанные аудиосообщения вы сможете удалить в любое время через панель управления Web & AppActivity. Компания также сообщила, что будет удалять аудиозаписи, если они не понадобятся для разработки продуктов и технологий.

Как пишет The Verge, ваши аудиозаписи сначала будут связаны только с вашим аккаунтом, и Google будет использовать эти фрагменты для улучшения восприятия вашего голоса для вашего же удобства. После этого данная аудиозапись будет анонимно отправлена специальным рецензентам.

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Новые изменения в политике Google произошли после того, как выяснилось, что поисковый гигант занимался хранением приватных аудиозаписей. В прошлом году эта практика вызвала большой скандал, в результате чего многие компании стали гораздо более прозрачными в отношении хранения личных данных. Поэтому данное решение Google– логичное развитие событий.﻿





Источник: The Verge