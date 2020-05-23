Google добавил возможность подтверждать оплату голосом через своего Ассистента

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Как и положено крупной техно-корпорации, Google не перестает представлять новые функции и улучшения к уже существующим технологиям, несмотря на продолжающуюся пандемию. Совсем недавно энтузиастами Android был обнаружен новый пункт в скрытом меню разработчиков, позволяющий приложению Voice Match подтверждать покупки, сделанные с помощью Ассистента Google. Функция была замечена в панели «Платежи и настройки безопасности» Ассистента. И хоть на данный момент неизвестно, работает ли эта функция, можно смело заявить, что совсем скоро появится новый способ проверки вашей личности перед оплатой товаров через Ассистента.

Как вы можете понять, изначально функция отключена. Включение этой опции приведет вас к экрану настроек и возможности дополнительного подтверждения пароля вашего аккаунта Google, но этот процесс работает не для всех пользователей. Некоторые любители поковыряться в прошивках подтверждают, что смартфон может войти в бесконечную загрузку.





Тестировщики сообщают, что опция, несмотря на возможность ее включения, на данный момент не дает ничего. В Сети размещены несколько отзывов пользователей, попытавшихся разместить хоть какой-нибудь заказ – все попытки были тщетны. Интересно, что недавно Google опубликовала документ поддержки, в котором описывается, как включить или отключить эту функцию. Единственный пример использования голосовых платежей заключается в следующем: «оплата апгрейдов через цифровой магазин Google Play».

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Многие издания уже посчитали, что сама возможность оплачивать голосом была доступна некоторым тестировщикам уже достаточно длительный период времени, а новая опция по случайности появилась в разделе для разработчиков незадолго до ее официальной презентации. Это дает надежду на то, что совсем скоро нас ждет работающий для многих магазины способ заказа и оплаты различных покупок при помощи простых голосовых команд, не требующих долгого поиска.﻿

Источник: Google Support