AST SpaceMobile и AT&T совершили первый в мире 5G-звонок со спутника на обычный телефон

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Похоже, телефонные ВЫШКи ﻿﻿и зоны без покрытия могут уйти в прошлое

19 сентября оператор связи AT&T и компания AST SpaceMobile объявили об успешном совершении телефонного 5G-звонка инженером Vodafone из Мадрида в Мауи на Гавайях. Звонок был совершен 8 сентября с помощью сети AT&T с тестового спутника BlueWalker 3 компании AST SpaceMobile на обычный немодифицированный смартфон Samsung Galaxy S22 в место, которое является беспроводной мертвой зоной.



AST SpaceMobile строит единственную спутниковую сотовую сеть, доступ к которой будет возможен со стандартных мобильных телефонов, этот успешный тест является большим шагом вперед. Глава компании Абель Авеллан сказал:



«Мы снова достигли значительного технологического прогресса, представляющего изменение парадигмы доступа к информации. С момента запуска BlueWalker 3 мы добились полной совместимости с телефонами, изготовленными всеми основными производителями, и поддержки 2G, 4G LTE, а теперь и 5G. Установка первых успешных сотовых широкополосных соединений 5G из космоса непосредственно на мобильные телефоны является еще одним значительным достижением в области телекоммуникаций, введенным первой AST SpaceMobile. Мы как никогда уверены, что космическая сотовая широкополосная связь может помочь трансформировать подключение по всему земному шару, заполняя пробелы и соединяя то, что не сочетается».



Другие телекоммуникационные компании, участвовавшие в эксперименте – Nokia и Vodafone. Во время разговора команда побила свой предыдущий рекорд для космического сеанса сотовой широкополосной связи, обеспечив скорость загрузки данных 14 Мбит/с. Такая скорость означает, что, когда связь будет готова к широкому внедрению, кроме передачи голоса и текста, пользователи смогут просматривать веб-страницы, загружать файлы, использовать мессенджеры и просматривать потоковое видео через те же смартфоны, которыми они сейчас пользуются.﻿

Источник: Phone Arena