Asus AirVision M1 – концепт смарт-очков, круче Apple Vision Pro?

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Многозадачность нового уровня

Компания ASUS представила на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе свою новую разработку – очки AirVision M1 с возможностью генерации нескольких виртуальных экранов.

Устройство оснащено Micro OLED дисплеем с разрешением FHD и углом обзора 57 градусов. Пользователь может создавать несколько экранов желаемого формата и размещать их как угодно с помощью сенсорной панели на скобке.

AirVision M1 имеет встроенные динамики и микрофоны с активным шумоподавлением. Подключение к ПК или смартфону осуществляется через USB-C.

Хотя под названием AirVision M1 похож на очки виртуальной реальности Apple Vision Pro, на самом деле это обычные очки с возможностью вывода изображения. Однако, на самом ли деле нужен полноценный компьютер как очки, если автономность Vision Pro до двух часов - пусть ли оно лежит, а я буду только получать монитор в очках?

ASUS утверждает, что AirVision M1 станет полезным ассистентом для многозадачных юзеров. Удастся ли устройству составить достойную конкуренцию продукции Apple – покажет время. Стоимость и старт продаж пока неизвестны.

Источник - theverge