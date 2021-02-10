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Asus готовит Zenfone 11 Ultra – слухи о закрытии серии оказались действительно ложными!

19.01.2024 63 0

Что известно

Компания Asus держит в секрете подробности своего нового флагманского смартфона Zenfone 11 Ultra. Однако последняя сертификация в Индонезии подтверждает, что анонс состоится в ближайшее время.

Asus готовит Zenfone 11 Ultra – слухи о закрытии серии оказались действительно ложными! – фото 1

Модель с именем Asus Zenfone 11 Ultra и номером ASUS_AI2401_H прошла сертификацию регулятора SDPPI в Индонезии. Это указывает, что релиз смартфона неизбежен.

Хотя точные детали пока не известны, Zenfone 11 Ultra будет иметь поддержку Bluetooth 5.4. Ожидается, что Asus оснастит флагман новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Asus готовит Zenfone 11 Ultra – слухи о закрытии серии оказались действительно ложными! – фото 2

Ранее сообщалось о возможном сворачивании линейки Zenfone в пользу игровых ROG Phone. Однако сертификация Zenfone 11 Ultra опровергает эти слухи. По идее, вместе с Ultra-версией будет представлена обычная модель Zenfone 11.

Asus готовит Zenfone 11 Ultra – слухи о закрытии серии оказались действительно ложными! – фото 3

Итак, несмотря на продолжительную тишину вокруг бренда Zenfone, Asus готовит его возвращение на рынок смартфонов в 2024 году с новым флагманом. Больше подробностей станет известно в ближайшее время во время официального анонса Asus Zenfone 11 Ultra.

Источник - nextpit , x

Автор: Andrii S. Дата публикации: 19.01.2024
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Asus готовит Zenfone 11 Ultra – слухи о закрытии серии оказались действительно ложными!