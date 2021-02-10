ASUS показала камеры ROG Phone 8, а в сети появились рендеры

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Тот случай, когда о дизайне нельзя сказать чего-то плохого или хорошего﻿﻿

В скором времени ASUS выпустит ROG Phone 8 на мировые рынки. Компания официально объявила о проведении презентационного события Transcendence Virtual. Говорят, что на этом событии компания представит разные продукты, в том числе серию ROG Phone 8.



В преддверии официального запуска ASUS официально показала дизайн задней панели будущего смартфона ROG Phone 8, включая блок камер. На тыльной стороне расположены три камеры вместе со светодиодной вспышкой. На правой части устройства видны кнопки громкости и питания. Компания также отметила, что ROG Phone 8 поступит с совершенно новой системой камер. Поскольку до официального запуска этой серии еще осталось время, ожидается, что в скором времени бренд раскроет больше деталей.

ASUS ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro ранее были подмечены в базе данных Geekbench и на сайте сертификации Bluetooth SIG. Компания также подтвердила, что серия ASUS ROG Phone 8 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.



Также на Weibo опубликованы рендеры ASUS выпустит ROG Phone 8 в двух цветах. Черный и серый смартфоны имеют показанный выше блок камер, а также яркий логотип серии ROG, вероятно, светодиодный.

Источники: TheTechOutlook﻿, Sparrows News