ASUS ROG Phone 3 красуется на официальном пресс-фото

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Презентация ASUS ROG Phone 3 все ближе. Игрового монстра должны показать 22 июля. Уже несколько дней мы рассказываем вам о новых подробностях касаемо данного устройства. В недавней утечке был показан неофициальный рендер аппарата, показывавший дизайн устройства. Сегодня же популярный инсайдер Эван Бласс поделился официальным изображением ROG Phone 3, с помощью которого можно увидеть, что, в целом, слухи были правдивы. Но все же можно найти небольшие различия.





Изображение показывает, что края ROG Phone 3 не такие «острые», как у его предшественника. Фронтальная панель смартфона имеет дисплей без каких-либо вырезов. На верхней и нижней гранях размещены два фронтальных динамика. Интересно, что у предшествующей модели были сделаны цветовые акценты на передних динамиках, чего нет на ROG Phone 3.



На правой грани ROG Phone 3 расположены кнопки управления питанием и громкостью, а на его левой – порт для зарядки USB-C. В этот раз ROG Phone 3 оснащен основным блоком камеры на три объектива. Расположенный по центру логотип со светодиодной подсветкой все еще присутствует на задней панели устройства.





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Напомним, ASUS ROG Phone 3 имеет 6,59-дюймовый AMOLED дисплей, поддерживающий разрешение Full HD+. Ожидается, что он будет поддерживать частоту обновления изображения до 144 Гц. Сердцем смартфона будет выступать Snapdragon 865+ с 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 512 ГБ накопителя UFS 3.0 в максимальной комплектации. Питать аппарат будет аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 30 Вт. Главный объектив основной камеры будет иметь разрешение 64 Мегапикселей, а фронталка – 13 Мегапикселей. На смартфон будет устанавливаться свой графический интерфейс ROG UI на базе Android 10.﻿





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Источник: 9to5Google.com