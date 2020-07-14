Новый сертификат подтвердил наличие огромной батарейки в ASUS ROG Phone 3

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Совсем немного осталось до выхода продукта, которого так ждут любители мобильного гейминга по всему миру. Несколько лет назад игры на смартфоне были обычными тайм-киллерами, а теперь это практически такой же серьезный спорт, как и турниры по CS и PUBG. Именно из-за роста популярности мобильных игр ROG Phone от ASUS стал любимцем среди, возможно, не такой крупной, но достаточно сплоченной группы пользователей.

Презентация третьего поколения игрового монстра запланирована на 22 июля. Мы уже писали, что о смартфоне уже известно практически все. Также недавно были подтверждены слухи о том, что устройство будет работать на базе новейшего Snapdragon 865+. Кроме этого, свежая утечка показала, что нас ждет и очень емкий аккумулятор.





На сайте сертификационного бюро NCC был найден точный номер модели смартфона - ASUS_I003D, а также номер зарядного устройства A299-200150U-US 30W. Скорее всего, слухи подтвердятся, и производитель не добавит беспроводную зарядку для новинки. Придется ждать следующего поколения.

Интереснее всего было узнать, что ROG Phone 3 будет иметь батарею на 6000 мАч, а комплекте будет идти зарядное устройство на 30 Ватт. Не супер шустро, но вполне достаточно для того, чтобы быстро подзарядить аппарат после длительной «катки».





К остальным характеристикам относятся огромный объем хранилища на 512 ГБ и как минимум 12 ГБ оперативной памяти. Некоторые источники подтверждают версию и на 16 ГБ оперативной памяти. Также устройство будет иметь 6,7-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц.





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Источник:GSMArena.com