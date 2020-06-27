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Кажется, что о новом Asus ROG Phone III нам известно уже всё. Смартфон активно обсуждают инсайдеры, а сам производитель не стесняется открыто сертифицировать новинку, раскрывая при этом ключевые характеристики. Сегодня Asus снова показала своё решение для геймеров, на этот раз в сертификации Bluetooth.

Это последняя

Перед сегодняшней проверкой устройство фигурировало в Wi-Fi Alliance и EEC﻿. Это значит, что тайваньский производитель собрал полную коллекцию бумаг, необходимую для запуска.

Одной из последних нерешённых задач из тех, что касаются ROG Phone III стали споры о том, получит ли новинка разогнанный Snapdragon 865+. С другой стороны, мы точно знаем, что будут доступны две комплектации оперативной памяти —﻿﻿﻿ ﻿на 8, 12 ГБ и, может быть, даже 16 ГБ.

Blutetooth SIG не раскрыла ничего нового за исключением того, что смартфон получит Bluetooth 5,1, но это трудно назвать чем-то неожиданным.

Напомним, презентация смартфона запланирована на июль, эта информации подтверждена самим производителем. Слухи же говорят, что устройство получит Full HD+ экран на 6,59", конечно AMOLED. Частота обновления составит 144 Гц, это ведь игровое решение.

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