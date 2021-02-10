Asus ROG Phone 8 представлен – лучший игровой смартфон, имеющий абсолютно все – от кулера охлаждения до IP68

68

Теперь еще лучше

Компания Asus представила новое поколение игровых смартфонов ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. Новинки более тонкие, более легкие и все равно остаются мощными благодаря флагманскому чипу Snapdragon 8 Gen 3.

ROG Phone 8 имеет сертификацию IP68 – теперь он защищен от пыли и влаги. А еще – поддержка беспроводной зарядки до 15 Вт. Дисплей стал ярче – до 2500 нит пиковой яркости. А вот частота обновления достигает 165 Гц – это один из самых высоких показателей на рынке.

Даже с камерами не подкачали – набор модулей 50 (основа) + 32 (зум, х3) + 13 (сверхширокоугольник). С задней стороны есть LED-панель, на которой вы можете создать из "точек" логотип, который вам нравится - например, своего YouTube канала.

Интересной новинкой стала функция AI Grabber – с помощью искусственного интеллекта она распознает текст внутри игры и помогает найти подсказки или обзоры к прохождению.

Asus ROG Phone 8 выйдет весной 2024 года. Базовая модель обойдется в $1099. А вот версия Asus ROG Phone 8 Pro с памятью 1 Тб – $1499. Как вам обновление Asus? Любители игр, приобрели бы себе это устройство?

Источник - 9to5google