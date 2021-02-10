Asus Zenfone 10: фото и характеристики компактного флагмана на рынке﻿

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Тот же смартфон которого так ждали все любители компактов

Известный инсайдер Evan Blass опубликовал качественные рендеры смартфона Asus Zenfone 10, премьера которого запланирована на 29 июня.

По всей видимости, аппарат не сильно отличается от предшественника снаружи, а также Asus не считает нужным увеличивать количество модулей камеры. Также приятной новостью стала такая же диагональ 5,9 дюйма, что и у предшественника.

Поклонники компактных смартфонов не потеряли одного из последних представителей умирающего вида. Zenfone станет самым компактным флагманом на SoC Snapdragon 8 Gen 2. Что касается цветов корпуса, то их, судя по рендерам, будет пять.

Известно также, что он получит камеру с шестиосной стабилизацией. Применительно к основному модулю ходили разные слухи, но вероятнее всего он получит Sony IMX 890. Аккумулятор емкостью 5000 мАч (при таких размерах это очень круто) с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, беспроводную зарядку, 16 ГБ ОЗУ.

Ожидается, что стоимость новинки составит $750 за версию с 16/256 ГБ.

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Источник: twitter