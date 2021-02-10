Asus ZenFone 10: последний действительно компактный флагман на рынке

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Вымирающий вид компактных флагманов

Компания Asus только что представила свой новый флагманский смартфон ZenFone 10. Новинка сохранила размеры и дизайн предшественника, но стала лучшей в ряде параметров.

Как и в прошлом поколении, главной фишкой нового аппарата можно считать дисплей, а точнее его размер. Здесь используется 144-герцевая панель AMOLED диагональю 5,9 дюйма, и это предложение уникально для рынка.

Zenfone 10 действительно очень маленький по современным меркам: 146,5 68,1 9,4 мм. Размеры практически идентичны прошлому поколению, разве что новый смартфон толще на 0,3 мм. Вообще, снаружи оба поколения очень похожи. Разве что надписи под камерой теперь выглядят по-другому.

Это полноценный флагман, поэтому здесь стоит современный мощный Snapdragon 8 Gen 2. Покупателям доступны три версии: 8/128, 8/256 и 16/256 ГБ.

Основная камера осталась 50-мегапиксельной, но непонятно, изменился ли датчик. Зато появилась шестиосная система стабилизации второго поколения. Также сверхширокоугольная камера разрешением 12 Мп и 32-мегапиксельная фронтальная камера.

К сожалению, по каким-то причинам все инсайдеры ошиблись – никакого аккумулятора емкостью 5000 мАч в смартфоне нет. Здесь используется такой же, как и в прошлом поколении, элемент емкостью 4300 мАч с немного стыдной для флагмана 30-ваттной зарядкой. Но приятным новшеством стала беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.

Смартфон доступен в пяти цветах и цена минимальной версии составляет 799 евро. Продажи уже начинаются.

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Источник: ASUS