Asus Zenfone 10: уже не компакт, но еще не "лопата"

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Asus пошла на поводу в рынке и увеличила диагональ будущего Zenfone

В прошлом году Asus выпустила на мировой рынок компактный смартфон Zenfone 9, полюбившийся как обычным потребителям, так и энтузиастам.

Он имел 5,9-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти. Теперь новый отчет раскрыл характеристики будущего Zenfone 10, и, к удивлению многих, эта модель не такая уж компактная.

Согласно отчету PriceBaba, Asus Zenfone 10 (с номером модели AI2302) будет флагманским телефоном, который может похвастаться 6,3-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 2.

Одной из особенностей ASUS Zenfone 10 станет основная камера на 200 МП. С 2022 года было анонсировано менее десяти моделей, оборудованных 200-МП сенсором, включая недавнюю новинку Samsung Galaxy S23 Ultra.

Zenfone 10 получит 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ внутренней памяти по выбору. Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт.

Телефон также будет иметь водостойкий корпус по стандарту IP68, как и его предшественник. Согласно отчету, запуск Zenfone ожидается в четвертом квартале 2023 года. Хотя новый смартфон будет больше, чем предшественник, все равно на фоне конкурентов он будет достаточно компактным аппаратом и найдет своих поклонников.

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Источник: pricebaba