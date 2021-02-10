Asus Zenfone 11 появился в Google Play с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3

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Станет ли известен компакт еще лучше?

Asus выпускает крутые компактные и геймерские смартфоны, которые не похожи на других. Но в прошлом году ходили слухи, что компания прекратит выпуск линейки Zenfone. Asus быстро опровергла эти слухи, и на этом все кончилось.

И вот понемногу появятся слухи о новом будущем Zenfone 11. Теперь же Google Play Console еще раз доказывает, что Asus не отказалась от линейки, хотя до официального анонса еще достаточно много времени.

Данные показывают, что смартфон будет выпущен с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, хотя это достаточно очевидный факт, но мы все равно каждый раз радуемся именно этому чипу.

В списке также утверждается, что Zenfone 11 будет иметь 16 ГБ оперативной памяти, что соответствует надлежащему флагманскому устройству. Конечно, он будет работать под управлением Android 14 с первого дня. Разрешение экрана останется неизменным по сравнению с предшественником: 1080x2400.

Хотелось бы увидеть уменьшение рамок вокруг дисплея, так смартфон мог бы стать еще немного меньше, ведь на фоне конкурентов Zenfone 10 выглядит довольно бюджетно спереди. Из фотографий видно, что рамки стали немного меньше, но насколько станет известно ближе к дате презентации. Кроме этого, фронтальная камера наконец-то переместилась на середину. Так что ожидаем больше информации и надеемся на лучшее.

Источник: 91mobiles