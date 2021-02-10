Многообещающие тизеры Xiaomi 13T Pro (Redmi K60 Extreme Edition).

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Невероятная мощность и выделенный чип изображения

Компания Redmi начала официальную промокампанию продления своей флагманской линейки K60. Первые тизеры раскрывают некоторые подробности относительно характеристик и технологий, которые будут использоваться в модели Redmi K60 Extreme Edition. На глобальном рынке, с высокой вероятностью, она будет известна под названием Xiaomi 13T Pro.

Итак, первое любопытное заявление компании касается производительности будущего смартфона. Компания называет это устройство "Королем производительности" и отмечает, что в тесте Antutu он будет набирать около 1,77 млн. баллов. Если верить в эти цифры, смартфон действительно победит все существующие флагманы, которые набирают около 1.63 млн.

Но есть маленькие сомнения и сейчас я объясню почему они появились. Мы уже знаем, что Redmi K60 Extreme Edition будет работать на чипе Dimensity 9200+ и в имеющихся на рынке смартфонах он не смог победить даже обычные версии Snapdragon 8 Gen 2. Vivo X90s пробыл на позиции лидера всего месяц и затем скатился аж на 5 место с результатом около 1,6 млн баллов.

Конечно, есть вариант, что туда установили какую-то сверхмощную систему охлаждения вроде той, что будет у OnePlus Ace 2 Pro, но истоки с тестами в Geekbench его младшего брата Redmi K60 Ultra на том же Dimensity 9200+ ничего хорошего не обещают. Там производительность очень средняя и наоборот намекает на плохую реализацию чипа.

Также они упомянули о выделенном чипе Pixelworks X7, отвечающем за разумное масштабирование картинки и дорисовку кадров. Говорят, что здесь используется искусственный интеллект вроде DLSS от Nvidia. Это может повлиять на качество картинки в требовательных играх. Мы знаем, что тот же Genshin Impact запускается на смартфонах не в полном разрешении и качественное масштабирование сделает картинку приятнее.

Точная дата анонса пока неизвестна, однако, по информации инсайдеров, это произойдет в августе. В ближайшее время мы увидим еще больше тизеров, которые раскроют внешность и другие детали новинок.

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Источник: Weibo