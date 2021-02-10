Базовый Samsung Galaxy S24 может не получить UFS 4.0 из-за сокращения издержек

95

Скорой памяти не будет!

За исключением Galaxy S23 на 128 ГБ, вся линейка Galaxy S23 может похвастаться памятью UFS 4.0, а новые слухи свидетельствуют о том, что базовый Galaxy S24 будет и дальше иметь UFS 3.1.

Производительность смартфона зависит не только от чипсета внутри него. Поскольку почти очевидно, что серия Galaxy S24 будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 – в зависимости от региона – телефоны, несомненно, будут одними из самых быстрых на рынке. Но Galaxy S24 на 128 ГБ может оказаться чуть менее производительным, чем его стабильные собратья.

Пользователь yeux1122 через корейский блог сообщил, что Galaxy S24 на 128 ГБ будет иметь UFS 3.1, тогда как все остальные модели будут иметь более современную технологию UFS 4.0. Это, вероятно, мероприятие по сокращению расходов, поскольку слухи указывают на то, что Samsung сосредоточилась на удержании расходов под контролем, а не на повышении цен на свои будущие телефоны.

В настоящее время UFS 3.1 не является решающим фактором, и большинство пользователей не почувствуют никакой разницы. Однако, поскольку UFS 4.0 - это более новая технология, она лучше с точки зрения будущего.

Источник: m.blog.naver