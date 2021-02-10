Бенчмарк раскрыл ключевые характеристики Samsung Galaxy M32

620

Samsung Galaxy M32 должен получить чип от MediaTek и емкую батарейку

Samsung продолжает обновлять портфолио своих смартфонов и сейчас на повестке дня выпуск новинок в рамках М-серии. В ближайшей перспективе анонс Galaxy M32, который может быть во многом схож с Galaxy A32. Информация об этой модели появилась в базе данных бенчмарка Geekbench и ее индекс SM-M325FV.

По данным синтетического теста удалось выяснить, что Samsung Galaxy M32 получил чип Helio-G80, 6 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11. Это восьмиядерное решение, которое получило по четыре ядра. По итогам одноядерного теста смартфон набрал 361 балл и в многоядерном — 1254.

Читать также: На Samsung подали в суд из-за дефекта в Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 FE﻿

Известно, что Samsung Galaxy M32 укомплектуют аккумулятором емкостью 6000 мАч. Если информация о схожести новинки с Galaxy A32 правдива, то она должна получить Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+ при диагонали 6,4 дюйма. Смартфон может предложить 4/6/8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, селфи-камеру на 20-мегапикселей и четверную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп.

Дата анонса Galaxy M32 и ценник на него остаются неизвестными.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gizmochina