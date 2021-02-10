На Samsung подали в суд из-за дефекта в Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 FE

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Владельцы Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 FE жалуются на трещины, произвольно возникающие на защитном стекле основной камеры

Смартфоны Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 FE стали флагманами компании, которые нашли своих покупателей. Но далеко не все остались довольны смартфонами и нашлись даже те, кто пошел в суд за защитой своих интересов и прав, а также с целью получения компенсации ущерба.

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Пришло сообщение, что ряд пользователей объединились и подали коллективный иск, заявляя о том, что стекло, прикрывающее основную камеру беспричинно трескается. В иске указано, что Samsung не желает выполнять свои гарантийные обязательства, совершила «мошенничество и нарушило целый ряд нормативных актов о защите прав потребителей».

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Истцы утверждают, что компания продала им бракованные смартфоны и они столкнулись с тем, что стекло основной камеры покрывается трещинами и происходит это даже при самом бережном и аккуратном обращении с устройствами. Появлению трещин не предшествовал контакт с твердыми предметами. Другими словами, гаджеты с поврежденным стеклом на камере не падали, не ударялись и не подвергались какому-либо внешнему воздействию.

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К сожалению, Samsung отказала в замене дефектных Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 FE в рамках гарантийных обязательств. В итоге пользователям пришлось заплатить внушительные $400, чтобы вернуть устройствам первоначальный вид. Но каково же было их разочарование, когда даже после замены стекло вновь покрывалось трещинами. Все это заставляет истцов утверждать, что Samsung выпустила на рынок смартфоны, обладающие конструктивными недостатками и она не могла не знать о существующих проблемах.

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Источник: androidauthority