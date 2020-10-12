Беспроводную зарядку увеличат до 100 Вт

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В следующем году смартфоны можно будет заряжать по беспроводу на мощности 100 Вт

С каждым годом купить смартфон с поддержкой беспроводной зарядки становится все проще, таких моделей все больше на рынке. Многие пользователи находят такой способ зарядки аккумулятора удобным. Но ее скорость, как правило, уступает зарядке по проводу и заветные проценты устремляются вверх очень медленно.

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Самые первые мобильные устройства с поддержкой Qi поддерживали лишь 5-ваттную беспроводную зарядку и подобных моделей и сейчас на рынке предостаточно. Большинство современных смартфонов поддерживают зарядку по беспроводу мощностью до 15 Вт. Быструю зарядку до 40 Вт умудрились предложить Oppo, Huawei и Xiaomi.

Но и это не предел. Как и в случае с быстрыми проводными технологиями, производители стараются решить вопрос увеличения скорости зарядки. В этом году Oppo уже представила беспроводную зарядку мощностью 65 Вт, а в следующем мы увидим прирост зарядки по беспроводу до 100 Вт.

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По данным инсайдера Digital Chat Station сразу несколько производителей нацелены на то, чтобы в 2021 году представить беспроводную зарядку мощностью 100 Вт для смартфонов, которые увидят свет в 2021 году.

В этой ситуации на первый план выходит проблема с перегревом и деградацией батареи. Остается надеяться, что производители смогут адекватно решить эту проблему и обеспечить быструю зарядку не в ущерб безопасности и циклу жизни аккумулятора.

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Источник: androidauthority