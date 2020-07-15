Oppo рвет шаблоны: быстрая проводная зарядка на 125 Вт и беспроводная на 65 Вт

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Светлое будущее, к которому нас ведут «дочки» BBK — это зарядка аккумулятора гаджета за считанные минуты. И самое главное, что это будущее практически наступило. В числе пионеров ультрабыстрых зарядок компания Oppo и на этот раз виток развития привел к тому, что сегодня компания анонсировала технологию быстрой зарядки 125 Вт Flash Charge. С ее приходом она преследует цель «сделать 5 минут более ценными для пользователя».

Быстрее, еще быстрее

Новая разработка построена на технологии прямой зарядки, которая позволяет за 5 минут зарядить батарейку емкостью 4000 мАч на 41% и на полную ее «дозаправку» уйдет 20 минут. Важно то, что она совместима с другими протоколами быстрой зарядки 65W SuperVOOC, 30W VOOC, 125W PPS, 65W PD и 36W QC. Сама компания заявляет, что на данный момент — это самая передовая и безопасная технология быстрой зарядки в отрасли, и ее массовое производство стартовало.

Устройство поддерживает 20V/6.25A, обладает совершенным 128-битным алгоритмом шифрования и 10 датчиками для отслеживания температурного режима, чтобы сделать процесс зарядки не только быстрым, но и безопасным. Дополнительно внедрены системы защиты от перенапряжения адаптера, аккумулятора и интерфейса. Декларируется, что температура смартфона при зарядке на мощности 125 Вт не превысит 40°С.

Заряжать без проводов быстро и удобно

Кроме того, сегодня компания показала беспроводную док-станцию Oppo Flash Charge 65 W AirVOOC. Это ультрабыстрая зарядка, которая всего за 30 минут полностью восполнит ресурс батарейки на 4000 мАч, а 5 минут достаточно для ее зарядки на 25%. В основу док-станции положен стандарт Qi, установлены две индукционные катушки, предложена пятиуровневая система защиты и функция обнаружения посторонних предметов.

В качестве материала для ее изготовления использовалось бесшовное скульптурное стекло. Чтобы смартфон не перегревался, и его температура во время зарядки была в пределах допустимого температурного режима, в нижней части устройства установлен полупроводниковый охладитель, регулирующий подачу и отвод тепла.

Зарядки в мини-формате

Для поклонников всего миниатюрного Oppo представила компактные зарядные устройства 50 Вт SuperVOOC и на 110 Вт с уникальной архитектурой двойного уровня. Первое из них по своим размерам сравнимо с визитной карточкой и его габариты составили 82,2х39х10,5 мм при весе 60 грамм. Для ее производства используются небольшие по размеру комплектующие, и сама компания называет компоновку «внутренностей» как новый топологический дизайн или оптимизация.

Зарядка совместима с протоколами VOOC, а также поддерживает стандарты 27 Вт PD и 50 Вт PPS. Она предназначена для работы с различными гаджетами включая смартфоны и ноутбуки. Для повышения безопасности внутри установлены диоды с зажимами, которые способны выдержать скачки напряжения и разряд молнии. А еще обещано, что быстрая скорость и небольшое изменение температуры не оказывает серьезного влияния на срок службы батарейки.

Еще одна премьера сегодняшнего дня — мини-зарядный блок 110 Вт Flash Charge созданный с применением инновационной архитектуры двойного уровня для эффективного преобразования энергии и регулирования температурного режима. Его размер сопоставим с 35,76 см³ и по своим габаритам он идентичен обычному 18-ваттному блоку.

Источники: theverge, mydrivers, mydrivers