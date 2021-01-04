Беспроводную зарядку в OnePlus 9 Pro прокачают

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По беспроводу OnePlus 9 Pro можно будет заряжать на мощности 45 Вт

Возможность заряжать смартфон без проводов появилась достаточно давно. Достаточно долгое время OnePlus противилась появлению этой технологии в своих устройствах ссылаясь на ее медлительность. Но в конце концов компания сдалась и в OnePlus 8 Pro предложила поддержку беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

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В марте этот смартфон получит преемника OnePlus 9 Pro, который прокачают по ряду параметров. В частности, увеличат мощность беспроводной зарядки до 45 Вт. Информацией о приросте скорости зарядки по беспроводу поделился известный инсайдер Max J. В числе прочих «плюшек» новинки называют появление реверсивной зарядки. Если говорить о проводной зарядке, то ее мощность в OnePlus 9 Pro должны довести до 65 Вт.

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Сбудутся ли эти прогнозы, знать наверняка мы будем весной, когда и ждем премьеру серии OnePlus 9. По слухам, в этом году в рамках линейки выйдут три новинки, где помимо базовой и Pro-версии могут представить OnePlus 9 Lite или OnePlus 9 SE. «Обычный» флагман и OnePlus 9 Pro должны получить платформу Snapdragon 888, тогда как лайт-версия будет базироваться на Snapdragon 865.

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Источник: 9to5google