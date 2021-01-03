OnePlus рассказала о своих планах по обновлению до Android 11

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Первыми Android 11 с Oxygen OS 11 в 2021 году получит OnePlus Nord, затем наступит очередь OnePlus 7/7 Pro и OnePlus 7T и последними обновят OnePlus 6/6T, OnePlus Nord N10 5G и Nord N100

OnePlus одна из компаний, которая достаточно ответственно подходит к вопросу обновления своих смартфонов. Нельзя сказать, что сам процесс происходит быстро, но на фоне прочей братии у OnePlus с этим все более или менее в порядке. В прошлом году компания выпустила OnePlus 8T под управлением Android 11 с оболочкой Oxygen OS 11, а также обновление до одиннадцатой итерации зеленого робота добралось до OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

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Теперь компания рассказала о своих планах по дальнейшему обновлению смартфонов до Android 11. Так, уже на следующей неделе выйдет открытая бета-версия Oxygen OS 11 для OnePlus Nord. Развертывание апдейта будет происходить поэтапно и как скоро компания планирует выпустить стабильную сборку, неизвестно. Все будет зависеть от того, насколько стабильно будет работать система и как много будет выявлено ошибок.

Далее наступит очередь для OnePlus 7/7 Pro и OnePlus 7T. Известно, что уже на этапе раннего тестирования прошивки разработчики столкнулись с проблемой расшифровки данных и к ее устранению подключились специалисты Qualcomm. Сейчас обновление для этих моделей находится на стадии закрытого бета-тестирования и как только баг будет устранен, выйдет публичная версия сборки. Опять же нет никакой конкретики, когда ждать стабильную версию Oxygen OS 11 для OnePlus 7/7 Pro и OnePlus 7T.

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Только после того, как компания обновит свои флагманы 2019 года до одиннадцатой версии зеленого робота, она примется за OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus Nord N10 5G и Nord N100. Есть вероятность, что в первом квартале 2021 года Android 11 до этих моделей может и не добраться.

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Источник: droid-life