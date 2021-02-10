Беспроводные наушники Honor Earbuds X1 и LeTV, в также зарядку Baseus Qi купить выгодно

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Успей приобрести по невысокой цене беспроводные наушники Honor Earbuds X1 и LeTV, в также зарядку Baseus Qi

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Honor TWS - беспроводные наушники

Характеристики: Earbuds X1, AAC, Bluetooth 5.0, драйвер 7мм, аккум. бокса 500 мАч, Type-C, IP54

Цена: UA $22,87/RU $23,03 - https://lite.al/T7hHhg

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Baseus Qi - беспроводное зарядное устройство + держатель смартфона

Характеристики: Rock Solid, 15Вт, смартфоны 4.5"-6.5"

Цена: $12,93 - https://lite.al/YwAOrq

Промокод "BASEUSWOW1"

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LeTV TWS - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: Pro, драйверы 10мм, ANC, AAC, Bluetooth 5.0

Цена: $29,65 - https://lite.bz/oHjlIy

Купон магазина $2 + промокод "ITWXK6YKHVMX"

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