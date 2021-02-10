Бета-версия SwiftKey генерирует ИИ-изображение прямо с клавиатуры

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СОЗДАВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИИ﻿ еще никогда не было так легко

Свежая бета-версия SwiftKey от Microsoft позволяет генерировать изображение с помощью ИИ прямо с клавиатуры. Это может быть очень полезным, если во время «важных переговоров» в чатике вы не можете найти адекватный эмодзи, стикер или гифку – просто создайте картинку сами.



Бета-обновление клавиатуры в Google Play Store получило интеграцию с Bing AI Image Creator на базе DALL-E. Кроме того, бета-версия SwiftKey обеспечивает больше настроек клавиатуры, среди них – автоматическая настройка вида под тему оформления смартфона с Android 12 или выше.



Создание изображения работает очень просто: нужно выбрать меню Create рядом с меню эмодзи и картинок и ввести текстовый запрос. Так же работает по-прежнему интегрированная в SwiftKey опция чата ИИ Bing.



Google тоже планирует интегрировать функции искусственного интеллекта в свою клавиатуру Gboard. В прошлом месяце в бета-версии клавиатуры была замечена функция под названием Proofread. После завершения предложения на клавиатуре появляется всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы его исправить – клавиатура предоставляет выбор вариантов.

Источник: Android Police