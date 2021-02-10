Без долгих намеков: важные фишки Redmi K50 названы Xiaomi

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Серию Redmi K50 должны представить в феврале, и компания работает на опережение инсайдерской информации

Не успела отгреметь презентация Xiaomi, а уже производитель начал промо-кампанию, посвященную анонсу линейки Redmi K50. Нас ждут любопытные изменения не только в самих устройствах, но и в линейке моделей. Обещают производительный чип, мощную систему охлаждения и ультрабыструю зарядку. Во всяком случае сама компания распространяет именно такую информацию о Redmi K50.

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На официальной странице компании в Weibo выложили тизер, повествующий о фишках, которые мы увидим в серии Redmi K50. С учетом обещанного, скорее всего, такими чертами будет наделен топовый Redmi K50 Pro+. Так, в числе характеристик упоминается чипсет Snapdragon 8 Gen 1, который компания называет «самым холодным в отрасли».

По всей видимости, претендовать на звание «холодного» новой платформе позволит новейшая система охлаждения Dual VC с большой площадью действия и двойной испарительной камерой. В числе преимуществ Redmi K50 тизер упоминает технологию ультрабыстрой зарядки мощностью 120 Вт. На полную «дозаправку» аккумулятора емкостью 4700 мАч уйдет всего 17 минут.

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На данный момент это все, о чем поведала Xiaomi. Не забываем, что промо-кампания только стартовала и до анонса Redmi K50 нам поведают больше о новинках. Делать это будет как сама Xiaomi, так и инсайдеры, которые почти наверняка сейчас активизируются.

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Источник: weibo