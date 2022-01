Есть те, кто считает, что Xiaomi 12 Ultra не выйдет

391

В основу выводов положили «игру» цифр и букв в индексах моделей

В сети достаточно активно обсуждается тема предстоящего анонса Xiaomi 12 Ultra. Считается, что представить его должны не ранее второй половины февраля и новинка сможет составить конкуренцию премиальным устройствам конкурентов. Но так может случиться, что Xiaomi 12 Ultra не выйдет и подобное предположение мы слышим не впервые.

По данным издания Xiaomiui вместо Xiaomi 12 Ultra компания представит Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mix 5 Pro. Факты и откуда такой вывод? В основу своих рассуждений ресурс положил модельные номера устройств. Для понимания ситуации издание напомнило, что Xiaomi 12 получил кодовое имя Zeus и индекс 220123С, а Xiaomi 12 Pro — Cupid и 2201122C.



Модельный номер Xiaomi 12 — 22 01 12 3 С можно расшифровать так:

22 = 2022 год, 01 = январь, важно: 12 = L (A, B, C и т. Д.) 3 (L3), C = China (Китай)



Модельный номер Xiaomi 12 Pro — 22 01 12 2 С можно расшифровать так:

22 = 2022 год, 01 = январь, важно: 12 = L (A, B, C и т. Д.) 2 (L2), C = China (Китай)

Поскольку Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro в настоящее время представлены в Китае, номера моделей пишутся с буквой C. Глобальные версии должны будут получить в конце латинскую букву G (Global).

Ранее компания успела сертифицировать модели с индексами 2203121C и 2203121AC и источник считает, что они принадлежат Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mix 5 Pro.

Индекс 2203121АC можно расшифровать 22 = 2022 год, 03 = март, важно: 12 = L (A, B, C и т. Д.) 1A (L1A), C = China (Китай), а 2203121C — 22 = 2022 год, 03 = март, важно: 12 = L (A, B, C и т. Д.) 1 (L1), C = China (Китай).

Флагманы Xiaomi имеют аббревиатуру с определенными номерами. Обратите внимание, что в расшифровке индексов упоминается L3, L2, L1A, L1. В частности, номера Xiaomi 12 L3, Xiaomi 12 Pro L2, Mix 5 L1A, Mix 5 Pro L1. Если бы Xiaomi 12 Ultra суждено было выйти, то Xiaomi 12 Pro не получил бы номер L2. Нумерация, оканчивающаяся на L1, соответствует премиальному устройству Xiaomi. Нумерация L2 уже принадлежит Xiaomi 12 Pro. Поскольку номер L1 также упоминается в Mix 5 Pro, то, по мнению источника, Xiaomi 12 Ultra не лицензировали. Устройство, не прошедшее сертификацию, не может поступить в продажу. Источник пришел к выводу, что серия Mix 5 станет флагманскими устройствами, которые Xiaomi выпустит эксклюзивно для рынка Китая в марте.

Источник: xiaomiui