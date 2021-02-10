Беспроводная зарядка от автомобиля BMW сжигает чип NFC в iPhone 15

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BMW «поджаривает» iPhone 15

Если у вас есть iPhone 15 и вы управляете BMW, лучше не заряжать устройство с помощью беспроводной зарядной панели автомобиля.

В последнюю неделю некоторые владельцы BMW жаловались, что чип NFC их iPhone 15 больше не работает после зарядки устройства с помощью беспроводной зарядной панели автомобиля. Пострадавшие говорят, что iPhone переключается в режим восстановления данных с белым экраном, а чип NFC больше не работает после перезагрузки устройства.

iPhone NFC поддерживает такие функции, как Apple Pay и цифровые автомобильные ключи. Пострадавшие пользователи получают сообщение об ошибке "Не удалось настроить Apple Pay" в программе Wallet, и, похоже, пока нет способа решить проблему. Некоторые говорят, что Apple заменила iPhone после того, как подтвердилось, что чип NFC вышел из строя, но новые iPhone уязвимы к той же проблеме.

Хотя жалобы поступают от пользователей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, возможно, это также касается iPhone 15 и iPhone 15 Plus, поэтому владельцам любой модели iPhone 15 следует соблюдать осторожность, пока эта проблема не будет решена.

Непонятно, какова конкретная причина проблемы, скольких владельцев она касается и какие модели BMW вызывают ее. Apple пока не прокомментировала новость.

Источник: MacRumors